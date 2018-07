Após acertar com Deivid, Cruzeiro contrata auxiliar técnico permanente Após acertar com o treinador Deivid, a diretoria do Cruzeiro contratou o auxiliar Geraldo Delamore para integrar a comissão técnica permanente do time. O novo reforço do clube teve passagens de sucesso por equipes como Corinthians. Também atuou no Grêmio e no rival Atlético Mineiro.