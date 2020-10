Após acertar com Felipão, Cruzeiro encara Juventude para tentar iniciar reação

Após anunciar o acerto com Luiz Felipe Scolari, o Cruzeiro enfrentará o Juventude nesta sexta-feira, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time será comandado pelo interino Célio Lúcio, enquanto Felipão deve acompanhar a partida das tribunas do estádio.

"É uma oportunidade única. A gente sempre está se preparando para aparecer uma oportunidade como essa. É um momento difícil do clube, mas, como costumo dizer, o futebol é muito rápido, e a gente tem de estar preparado para todas as situações", disse Célio Lúcio.

Sem vencer há três jogos após ter empatado sem gols contra o lanterna Oeste, o Cruzeiro amarga a penúltima colocação, com apenas 12 pontos. Situação bem diferente do rival gaúcho que tenta voltar ao G-4. É verdade que o Juventude perdeu a última para o Brasil de Pelotas-RS (2 a 1), mas ainda se manteve perto da zona de acesso, no sexto lugar.

O confronto entre mineiros e gaúchos voltará a acontecer após 13 anos. No geral são 23 jogos, com 12 vitórias do Cruzeiro, cinco empates e seis triunfos do Juventude. Em Minas Gerais aconteceram 14 duelos com dez vitórias mineiras, um empate e três triunfos gaúchos.

Célio Lúcio não poderá contar com o volante Henrique que sofreu uma grave lesão no menisco lateral do joelho direito e precisará de cirurgia. O clube mineiro não informou o tempo de recuperação. O time também não terá o volante argentino Ariel Cabral, emprestado ao Goiás. O atacante Marcelo Moreno, por outro lado, vai voltar. Após defender a Bolívia na Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, ele é aguardado na capital mineira e deve, pelo menos, ser opção no banco de reservas.

"É uma competição diferente, na qual a entrega e a determinação em busca do resultado é muito grande. Então a gente tem que competir primeiro e depois buscar essa vitória. É um jogo muito difícil contra uma equipe bem montada e de um grande treinador, mas temos potencial para conseguir um resultado positivo", ponderou Célio Lúcio.

O técnico Pintado não poderá contar com os atacantes Roberto e Jonatas Belusso que testaram positivo para covid-19. Os dois se juntam ao lateral Igor e ao volante Marciel que seguem em quarentena por causa do novo coronavírus. Samuel Santos, com entorse no joelho, será outro desfalque, assim como o goleiro Luís Carlos, com dores na lombar.

Já o atacante Breno Lopes foi expulso na rodada passada e não viaja para BH. O goleiro Marcelo Carné, por outro lado, voltará ao time após cumprir suspensão. O lateral-esquerdo Eltinho, recuperado de cálculo renal, deverá ficar à disposição. Capixaba, por sua vez, deverá ser o escolhido para a vaga no ataque. Igor volta de suspensão e deverá ficar na vaga de Wellington Silva na lateral direita.