Após acerto com time árabe, Berrío se despede da torcida do Flamengo nas redes sociais

Com contrato assinado com o Khor Fakkan FC, dos Emirados Árabes Unidos, onde jogará nos próximos dois anos, o atacante colombiano Orlando Berrío fez um texto de despedida para a torcida do Flamengo nas redes sociais. O jogador postou um vídeo com lances pelo clube rubro-negro e aproveitou para agradecer ao time e aos torcedores pelos momentos vividos.

"Chegou a hora de me despedir do Clube de Regatas do Flamengo, clube que me abriu as portas para jogar fora do meu país, jogar na liga mais competitiva do mundo, clube que me recebeu de braços abertos e desde que cheguei, até hoje no dia da minha despedida, me fez sentir em casa. Agradeço a todos os meus colegas e amigos com quem pude compartilhar muitas alegrias, títulos e por todos os ensinamentos. (...)", postou Berrío no Twitter.

Leia Também De olho na Liga dos Campeões, Bayern volta aos trabalhos após 15 dias de folga

O atacante colombiano chegou ao Rio de Janeiro em 2017, pouco depois de ser campeão da Copa Libertadores pelo Atlético Nacional, de Medellín. Pelo Flamengo, entrou em campo em 81 oportunidades, marcando sete gols e conquistando três edições do Campeonato Carioca, uma do Campeonato Brasileiro, uma da Supercopa do Brasil, uma da Recopa Sul-Americana e uma da Libertadores.

Berrío tinha contrato com o Flamengo até dezembro deste ano. Com a saída do atleta anterior ao final do vínculo, a diretoria deixará de arcar com salários, ou seja, uma economia de cerca de R$ 1 milhão. O clube carioca seguirá com 30% dos direitos econômicos do atacante, que tem 29 anos, para uma futura venda.