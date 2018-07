Após acerto, Pierre celebra permanência no Atlético-MG

"Estou feliz pelo desfecho das negociações. Volto a repetir que não foi uma decisão fácil, até pelo tempo de Palmeiras, o respeito e o carinho eu tenho pela entidade Palmeiras e seus torcedores. Mas estou muito feliz por permanecer no Atlético", afirmou Pierre, agora contratado em definitivo.

O volante chegou, inclusive, a pedir ao Palmeiras para ser negociado com o Atlético-MG. "Quero agradecer o carinho do torcedor atleticano e o esforço da diretoria. Espero retribuir com empenho, dedicação e muita raça em campo", disse Pierre, que assinou contrato de três anos com o clube.

Agora, com o futuro definido, Pierre aposta num ano de sucesso no time mineiro. "Tivemos bons momentos no segundo turno do Campeonato Brasileiro e temos que trazer o que fizemos de bom para este ano. Tenho muita fé que esse será um ano de muitas conquistas pra o Atlético. É o que eu espero", avisou.