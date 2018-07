Após acesso, Avaí renova contrato do técnico Geninho

Depois de garantir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Avaí renovou o contrato do técnico Geninho. Pelo novo acerto, o treinador permanecerá no clube catarinense até o dia 1º de dezembro do próximo ano.

"Após reunião com a diretoria executiva e com o presidente Nílton Macedo Machado, o treinador renovou até dezembro de 2015. O profissional volta à Ressacada na segunda quinzena de janeiro, durante a pré-temporada", anunciou o clube, em nota oficial.

Geninho foi contratado pelo clube de Florianópolis em junho deste ano com o objetivo de reerguer a equipe, diante das oscilações na Série B. Com Geninho, o Avaí reagiu na competição e obteve o acesso apesar de sequências negativas, como a de seis jogos sem vitória na reta final da competição.

Por causa da irregularidade, o Avaí chegou à última rodada dependendo de uma combinação de resultados para obter o acesso. Mas teve sucesso ao vencer o Vasco por 1 a 0 e contar com tropeços de Atlético-GO e Boa Esporte no sábado. Com os resultados favoráveis, conquistou a quarta e última vaga do G-4 da Série B e assegurou o retorno à primeira divisão.