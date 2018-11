Após acesso, Avaí renova contrato do técnico Geninho por um ano

O Avaí anunciou nesta terça-feira que o técnico Geninho seguirá no comando do time na temporada 2019. Após garantir o acesso da Série B à elite nacional ao empatar sem gols com a Ponte Preta, no último sábado, ele assinou a renovação de contrato e estendeu o vínculo por mais um ano.

Nesta temporada, o treinador aumentou bastante o prestígio que já tinha com a torcida do Avaí. Isso porque, em sua primeira passagem pelo clube, em 2014, também conseguiu subir para a Série A. Até por isso, foi o escolhido para substituir Marquinhos Santos após a eliminação na Copa do Brasil, em abril.

Em pouco tempo, Geninho conseguiu implementar sua filosofia durante os treinamentos e obteve bons resultados. Em 37 jogos sob o comando dele na segunda divisão nacional, o Avaí venceu 16, perdeu 13 e empatou oito. Neste período, foram 50 gols marcados e 31 sofridos.

Com a permanência do técnico definida, agora a diretoria do clube catarinense foca na renovação de peças importantes do elenco. Nomes que se destacaram na temporada, como o lateral-direito Guga e o meia Renato, por exemplo, têm boas chances de sair do clube.