Após acesso, Luis Fabiano anuncia saída do Tianjin Quanjian

O atacante Luis Fabiano não jogará a próxima temporada chinesa. Artilheiro do Tianjin Quanjian, com 23 gols em 29 jogos na temporada chinesa, o jogador entrou em acordo com o clube da segunda divisão, onde estava desde janeiro.

Aos 35 anos, ele foi o destaque da segunda divisão da China, marcando gols na maioria das partidas e ajudando o clube a conquistar vaga na primeira divisão, após levantar o troféu na divisão de acesso. O contrato do atacante com o clube chinês tinha duração de um ano, com a possibilidade de renovação por mais um.

Luis Fabiano é considerado peça-chave do time na última temporada e como principal responsável pela inédita ascensão do Tianjin Quanjian à primeira divisão chinesa, mas outros brasileiros participaram da conquista.

Entre eles, o atacante Geuvânio e o meia Jadson, ambos contratados com Luis Fabiano, e o técnico Vanderlei Luxemburgo, que foi substituído depois por Fabio Cannavaro, capitão da seleção da Itália na vitória da Copa do Mundo de 2006.

Como ainda não revelou seu futuro, Luis Fabiano poderá agitar o mercado brasileiro no fim do ano, após o término do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.