Após acesso no Vasco, jovens miram título do Sul-Americano com a seleção Depois de um ano difícil no Vasco, na qual disputaram a Série B, os jovens Lorran e Thalles querem começar 2015 com título, mas não pela equipe carioca. Eles querem iniciar a próxima temporada levantando o troféu do Sul-Americano, vestindo a amarelinha da seleção brasileira sub-20.