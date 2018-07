Após acesso, Ponte anuncia saída de 14 jogadores A renovação de contrato do técnico Gilson Kleina com a Ponte Preta ficou em segundo plano durante a entrevista coletiva desta terça-feira à tarde, na sala de imprensa do Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O gerente administrativo do clube, Jurandir Assis, aproveitou a ocasião para anunciar a lista de quem não ficará para a próxima temporada.