Após acidente, Arboleda é liberado, mas deve treinar na terça no São Paulo

Após o susto na madrugada desta segunda-feira, quando se envolveu em um acidente de trânsito, o zagueiro Arboleda, do São Paulo, foi liberado do treino de reapresentação do elenco desta segunda. Ele não viajou a Belo Horizonte, onde o time venceu o Cruzeiro por 2 a 0 no domingo para cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

O jogador não sofreu ferimentos, sequer precisou de atendimento hospitalar e está em casa. Ele mantém contato com o médico do clube, Dr. José Sanchez. A comissão técnica conta com a presença do jogador no treino desta terça.

Arboleda estava como passageiro no carro com outro homem e duas mulheres. O acidente ocorreu na Rua Professor Atílio Innocenti, na Vila Olímpia. O carro onde estava o jogador capotou e bateu em uma árvore. Uma das mulheres foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com trauma na face e encaminhada ao Hospital Santa Paula.

O São Paulo inicia nesta segunda a preparação para o jogo contra o Colón, da Argentina, pela ida da 2ª fase da Copa Sul-Americana, em que já passou pelo também argentino Rosario Central na primeira etapa. As equipes se enfrentam no Morumbi na próxima quinta.