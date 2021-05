Após 'acidente de percurso', Crespo mantém confiança no São Paulo

A derrota por 1 a 0 para o Racing não abalou a confiança de Hernán Crespo. O treinador do São Paulo segue firme em suas convicções e garante que o revés no Morumbi, pela fase de grupos da Copa Libertadores, não vai trazer mudanças ao time e nem afetar o elenco às vésperas das finais do Campeonato Paulista Sicredi 2021.

"Penso que a situação de hoje nos fez aprender. Acredito que a derrota contra o Racing foi um acidente de percurso, mas temos que seguir no nosso caminho. Este resultado não muda absolutamente nada do que pensei nos últimos dias", afirma o treinador argentino, apesar da chance desperdiçada na noite de terça-feira.

Se tivesse vencido, o São Paulo teria assegurado a vaga nas oitavas de final da Libertadores. Crespo, contudo, mandou a campo uma equipe reserva, somente com o goleiro titular Tiago Volpi começando a partida. Não foi o suficiente para superar a equipe também reserva do Racing.

"Acredito que é uma derrota injusta. Jogo muito equilibrado. Eles fizeram o gol e a gente não", minimiza o técnico. Mesmo assim, ele reconhece que o time precisa apresentar evolução em alguns pontos para voltar a brilhar na Libertadores e buscar o título do Paulistão, o que encerraria um jejum de nove anos sem conquistas para o clube.

"Muitas vezes tentamos jogar um certo tipo de jogo e não dá certo. Temos que melhorar em muitos aspectos", afirma Crespo, sem entrar em detalhes.

O que é certo é que o treinador poupou os titulares nesta terça para poder contar com força total nos dois jogos da final do Paulistão. O São Paulo enfrentará o Palmeiras duas vezes num intervalo de apenas três dias. Na quinta-feira, o duelo será disputado no Allianz Parque às 22 horas. No domingo, no Morumbi, o confronto será à tarde, às 16 horas.