Após acordo com Real Madrid, Gales deixa Bale fora de convocação

De acordo com o técnico do País de Gales, Chris Coleman, as comissões técnicas da seleção e do Real Madrid acertaram que Bale não seria convocado para enfrentar Irlanda do Norte e Ucrânia de forma a ganhar mais tempo para se recuperar das recentes lesões. O atacante participou das últimas três partidas do Real Madrid e teria condições de entrar em campo por Gales nos dias 24 e 28 de março.

"Nós temos que reconhecer que os últimos dois meses foram difíceis para a forma física de Bale. Olhando de forma geral, temos que pensar no verão", disse Coleman, em referência à Eurocopa, para a qual Gales está classificado graças principalmente a Bale. Como ele é a referência do time, os amistosos de março, que deveria servir para preparar a equipe, perdem parte do sentido.