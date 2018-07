Após acordo, Flamengo poderá escalar Moreno contra o Grêmio

RIO - O Flamengo ganhou um reforço de última hora para enfrentar o Grêmio, neste sábado, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Trata-se do atacante Marcelo Moreno, que foi liberado para entrar em campo contra seu ex-time após acordo entre a diretoria dos dois clubes em reunião realizada nesta sexta-feira.

Emprestado ao Flamengo pelo próprio Grêmio até o fim do ano, o atleta só poderia atuar contra o time gaúcho se o clube carioca pagasse multa no valor de R$ 300 mil. Nesta sexta, a diretoria do Grêmio confirmou que as duas partes chegaram a um acordo, mas que mantém a multa. O valor, contudo, não foi confirmado.

Com a liberação, o técnico Mano Menezes poderá contar com um dos principais reforços da equipe no ano para o duelo deste sábado. Moreno deve formar trio de ataque com Fernandinho e Carlos Eduardo neste sábado. A escalação deve ter: Felipe; Digão, Chicão, González e João Paulo; Cáceres, Elias e André Santos; Carlos Eduardo, Marcelo Moreno e Fernandinho