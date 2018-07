Após acusação de conflito de interesse, Infantino diz manter confiança em Samoura

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou nesta quinta-feira que mantém sua "total confiança" na secretária-geral da entidade, Fatma Samoura, apesar das recentes críticas a ela quanto a um possível conflito de interesses.

"Eu posso garantir a minha total confiança em Fatma Samoura para liderar a gestão da Fifa", declarou Infantino, em declaração à agência de notícias Associated Press. Como número dois da entidade, ela é responsável pela gestão interna da Fifa.

Samoura se viu envolvida em acusações de conflito de interesse em relação à candidatura de Marrocos para receber a Copa do Mundo de 2026. O caso veio à tona porque ela seria parente do ex-jogador senegalês El Hadji Diouf, que se tornou "embaixador" da candidatura nas últimas semanas.

A secretária-geral da Fifa classificou a acusação de "totalmente ridícula e sem fundamento". Ela garantiu que o ex-jogador do Liverpool "não é membro da minha família e tudo está bem claro", declarou Samoura, contratada por Infantino em 2016, meses após ser eleito presidente da Fifa, em substituição ao suíço Joseph Blatter.

O Marrocos está na disputa com a candidatura tripla dos Estados Unidos, Canadá e México para sediar a Copa do mundo de 2026. A decisão da Fifa será anunciada no dia 13 de junho, em congresso da entidade, realizado na véspera da abertura do Mundial da Rússia.