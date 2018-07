Após adiamento, Coritiba inicia Copa do Brasil no dia 18 A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta terça-feira a nova data de estreia do Coritiba na Copa do Brasil. Vice-campeão da competição em 2011 e 2012, o time paranaense iniciará a sua campanha nesta edição do torneio no próximo dia 18, contra o Sousa-PB, no Estádio Ernani Sátyro, às 19h30, em Campina Grande, na Paraíba.