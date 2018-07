Após adiamento de jogo, PSV empata e avança na Liga Europa

Em jogo que teve a disputa apenas do seu segundo tempo nesta sexta-feira, depois de ter sido adiado no intervalo na última quinta por causa de fortes chuvas que deixaram impraticáveis as condições do gramado do Estádio Antonio Coimbra Da Mota, o PSV Eindhoven buscou o empate por 3 a 3 com o Estoril, em Portugal, e garantiu classificação à próxima fase da Liga Europa.

O confronto foi reiniciado nesta sexta com o time português vencendo por 3 a 2, mas a equipe holandesa assegurou a igualdade com um gol de Georginio Wijnaldum, aos 37 minutos desta etapa final. Assim, o time comandado pelo técnico Philip Cocu assegurou a vice-liderança do Grupo E do torneio continental, com oito pontos, enquanto o Estoril ficou em terceiro, com quatro, e amargou a sua eliminação atuando em casa com uma rodada de antecipação.

Antes disso, na quinta-feira, as duas equipes travaram um primeiro tempo bastante movimentado, no qual o PSV abriu o placar com um gol de Memphis Depay, aos seis minutos, antes de o brasileiro Tozé igualar o marcador aos 12 e Luciano Narsingh voltar a colocar o time holandês na frente novamente já aos 14 minutos. Em seguida, porém, os donos da casa devolveram a virada com gols de Kuka, aos 30, e Diogo Amado, aos 39.

O outro time que avançou à próxima fase da Liga Europa como líder do Grupo E foi o Dínamo de Moscou, que na última quinta-feira derrotou o Panathinaikos por 2 a 1, na Rússia, e foi aos 15 pontos. O time grego, com apenas um ponto, cumprirá tabela en casa diante do também eliminado Estoril na rodada final desta chave, no próximo dia 11 de dezembro, quando o Dínamo e PSV se enfrentarão na Holanda.