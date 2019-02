Após adiamento, Conmebol divulga datas de jogos do Flu na Sul-Americana

A CBF divulgou na tarde desta sexta-feira as novas datas para as partidas do Fluminense na primeira fase da Copa Sul-Americana. Depois do adiamento das partidas por causa da incêndio no CT do Flamengo, o time carioca vai encarar o Antofagasta, do Chile, nos dias 26 de fevereiro e 21 de março.

Fluminense e Antofagasta deveriam iniciar a disputa pelo torneio continental na próxima quarta-feira, mas o confronto acabou adiado depois que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) transferiu para o meio da próxima semana os jogos das semifinais da Taça Guanabara.

As partidas Flamengo x Fluminense e Vasco x Resende estavam marcadas para sábado e domingo, respectivamente. A tragédia no Ninho do Urubu, porém, causou o adiamento delas. Nas primeiras horas desta sexta, um incêndio no CT rubro-negro causou a morte de dez pessoas, entre atletas e funcionários, e deixou outras três feridas.

"O presidente Alejandro Dominguez teve a sensibilidade de entender o momento traumático que vive o futebol brasileiro", disse Rogério Caboclo, presidente eleito da CBF. "A dor das famílias e de todos os que amam o futebol foi bem compreendida pelo presidente Rubens Lopes e a Ferj prontamente propôs o adiamento dos jogos no Rio. Nosso papel é fazer todo o possível para ajudar."

Com a impossibilidade de atuar no meio da semana que vem pela Sul-Americana, por causa do clássico com o Flamengo, o Fluminense receberá o Antofagasta no Rio no próximo dia 26. Depois, vai visitar o time chileno em sua casa em 21 de março.