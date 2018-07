Após agressão, Willians é multado e afastado no Fla

O volante foi punido depois de agredir o atacante Negueba com uma cotovelada durante o treinamento da tarde. No lance, o jovem tentou aplicar um lençol em Willians, foi atingido e caiu no chão. Atendido pelo departamento médico ainda no gramado, deixou o treinamento chorando.

Depois do treinamento, o site do Flamengo ignorava a agressão e citava apenas que Negueba deixou o campo machucado, sem explicitar por que. Mais tarde, em nota, comunicou o afastamento do jogador.

"O atleta também será multado, em valor ainda a ser decidido. O comando técnico do clube irá se reunir com a presidente para avaliar se outras medidas serão tomadas posteriormente", completa o comunicado.