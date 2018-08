Após Alaba deixar jogo, Bayern diz que exame descartou lesão grave de lateral

O Bayern de Munique divulgou um comunicado oficial nesta segunda-feira para informar que exames realizados nesta segunda-feira descartaram a possibilidade de o austríaco David Alaba ter sofrido uma lesão nos ligamentos do seu joelho esquerdo. O lateral se machucou durante a goleada por 5 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt, na casa do rival, no último domingo, quando a equipe bávara garantiu o tricampeonato da Supercopa da Alemanha.

Alaba se lesionou na parte final do confronto, quando o Bayern já vencia por 4 a 0, em um choque com o defensor adversário Danny Da Costa. E, por causa do problema, ele ainda não sabe quando poderá voltar a jogar pelo Bayern, que tem como o seu próximo compromisso a estreia na Copa da Alemanha, ainda contra rival a ser definido, neste sábado.

Já a edição 2018/2019 do Campeonato Alemão começará no dia 24 de agosto, quando o time de Munique jogará em casa contra o Hoffenheim na partida isolada que abre a competição.

"A articulação (do joelho) será agora descansada e tratada diariamente pela equipe médica. O processo de cura será analisado no dia a dia para determinar quando Alaba poderá retornar aos treinamentos", informou o Bayern nesta segunda-feira.