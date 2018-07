Após alguns dias internado, Marcos, ex-Palmeiras, recebe alta

Ex-goleiro e eterno ídolo do Palmeiras, Marcos teve alta do hospital São Luiz neste domingo após passar alguns dias internado com problemas de saúde. Ele foi hospitalizado na terça antes do carnaval com uma infecção. Nas redes sociais, o ex-jogador agradeceu o carinho e a preocupação dos torcedores e amigos. E disse que já está em pé.

"Pessoal, mandando essa mensagem para avisar que já estou em casa, agradecer o carinho e a preocupação de vocês comigo e mandar meu muito obrigado a todos do hospital São Luiz do Morumbi, que me deixaram zero bala!!"

Marcos sofreu uma reação alérgica forte, que precisou ser investigada pelos médicos do hospital, fazendo com que o ídolo do Palmeiras perdesse o carnaval deste ano. Certamente ele estaria no desfile da Escola de Samba Mancha Verde, que teve como tema os 100 anos do Palmeiras, completados em 2014, ano que o time suou a camisa para não ser rebaixado.

Marcos não desfilou, mas desejou boa sorte aos componentes da escola por meio de um vídeo. A partir desta segunda, Marcos retomará sua vida normalmente.