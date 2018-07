Após alta, Rogério Ceni iniciará tratamento em casa

SÃO PAULO - Depois de passar por uma cirurgia em seu ombro direito na última sexta-feira, o goleiro Rogério Ceni recebeu alta no domingo e já descansa em casa. Nesta semana ele iniciará a primeira fase do tratamento em sua própria residência, mas, no momento, a ordem é repousar.

"O Rogério está evoluindo, mas está com um pouco de dor. Ficará em casa hoje (segunda-feira). Ele fará pouca movimentação nestes dias. Fará gelo e tomará anti-inflamatórios", declarou o médico do São Paulo, José Sanchez.

O goleiro são-paulino precisou passar por um procedimento cirúrgico para corrigir uma instabilidade em seu ombro direito, fruto de um estiramento no local, sofrido no último dia 15 durante um treinamento de pré-temporada. Ele deve ficar seis meses afastado dos gramados e só deverá iniciar seu tratamento no Reffis na semana que vem.

"Nesta primeira semana, caso ele necessite, a gente manda alguém buscá-lo em casa. Aí já na segunda semana, o Rogério poderá vir ao CT todo o dia caso ele queira fazer algo aeróbico, como pedalar, para ver como ele se encontra mediante ao quadro no ombro", disse José Sanchez.