Após amistosos internacionais, Weverton e Gómez voltam a treinar no Palmeiras

O Palmeiras contou com o retorno dos atletas convocados por seus países para os amistosos da data Fifa no treino da Academia de Futebol nesta quinta-feira. O goleiro Weverton e o zagueiro Gómez treinaram depois de defender as seleções brasileira e a paraguaia respectivamente. A dupla foi desfalque nas três últimas partidas (Ponte Preta e Novorizontino, duas vezes).

Weverton trabalhou normalmente com o restante do elenco no gramado nos 10 minutos iniciais que foram abertos à presença da imprensa. O zagueiro fez exercícios físicos na parte interna do CT, mas não deve ser problema o jogo deste sábado diante do São Paulo, na primeira partida da semifinal, no Morumbi.

O atacante Borja se mostrou bem fisicamente e se exercitou sem restrições. O atacante sentiu um incômodo no joelho direito no aquecimento da atividade de quarta-feira e foi atendido pelo médico Pedro Pontin.

A tendência é que o Palmeiras tenha algumas mudanças em relação ao time que goleou o Novorizontino na segunda partida das quartas de final. O time alviverde enfrenta uma maratona de jogos. Depois de enfrentar o São Paulo, os comandados de Felipão vão atuar pela Libertadores na terça-feira, diante do San Lorenzo, na Argentina.

O meia Gustavo Scarpa, escolhido para a entrevista coletiva nesta quinta-feira, teve de "driblar" temas polêmicos. Um deles foi a contratação de Alexandre Pato pelo São Paulo depois de ter negociado com o Palmeiras. "São coisas normais, negócios. Não tem como todo mundo ser contratado pelo Palmeiras ou pelo São Paulo", respondeu o jogador que também foi disputado pelos dois rivais no ano passado.