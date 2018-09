Após análise financeira, Uefa afirma que clubes 'estão mais saudáveis que nunca'

A análise financeira de 718 clubes europeus de primeira divisão refletiu em um lucro de 600 milhões de euros (R$ 2,6 bilhões) em 2017, segundo dados divulgados nesta segunda-feira pela Uefa, que destacou que as finanças do futebol continental "estão mais saudáveis que nunca" e atribuiu a evolução ao Fair Play Financeiro.

"Os lucros combinados de 600 milhões euros (R$ 2,6 bilhões) em 2017 são uma melhoria notável em relação às perdas combinadas de 1,7 bilhão (R$8,1 bilhões) em 2011, quando foi introduzida a legislação. Isso demonstra claramente que o Fair Play Financeiro funciona", declarou o presidente da Uefa, o esloveno Aleksander Ceferin.

Os dados publicados foram recompilados pela seção de sustentabilidade financeira e pesquisa da Uefa até dezembro de 2017 e, segundo a entidade, demonstram que pela primeira vez nestes anos o futebol de primeira divisão na Europa foi rentável. Em 2016, houve perdas de 300 milhões de euros (R$ 1,4 bilhão).

"Os balanços dos clubes estão mais sólidos do que nunca, com ativos superiores a 7,7 bilhões de euros (R$ 36,7 bilhões) sobre dívidas e passivos, em comparação com o valor de 1,9 bilhão de euros (R$ 9 bilhões) do início de 2011", disse o presidente da organização.

De acordo com os números, o futebol europeu de clubes nunca obteve tamanha receita em um ano, com um aumento de 1,6 bilhão de euros (R$ 7,6 bilhões) em 2017, que agora são sete vezes mais do que há 20 anos.

"Esta nova estabilidade é resultado do trabalho feito pela Uefa e suas associações integrantes na introdução do sistema de licenças, incluindo os mecanismos de controle de despesas que geraram uma disciplina financeira muito melhor. O Fair Play Financeiro proporcionou a plataforma para que os clubes controlem seus custos e paguem suas dívidas", destacou Ceferin, que acredita haver margem para novas mudanças com a atualização do Regulamento de Licenças de Clubes e Fair Play Financeiro para o período 2018-2021.

"Agora é o momento de dar um próximo passo. E é por isso que decidimos fortalecer as regulações ainda mais, para impulsionar uma maior transparência e harmonização das práticas de contabilidade financeira", finalizou o dirigente.