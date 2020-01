Após ano discreto, Hyoran usa versatilidade para ganhar espaço no Atlético-MG

Sem muitas oportunidades no Palmeiras, o meia Hyoran foi apresentado oficialmente, nesta quarta-feira, no Atlético-MG como reforço para a temporada. Além de buscar uma sequência maior de jogos, o atleta planeja concretizar objetivos pessoais em sua nova trajetória na carreira.

"Quero fazer um ano diferente dos outros, conquistando mais. Mais objetivos próprios para ajudar o Galo nos objetivos coletivos", afirmou o meia, de 26 anos. "Eu escolhi estar aqui. Foi no momento certo da minha carreira. Fiquei muito feliz e ansioso até o acerto. Quando cheguei aqui, estou com o coração em paz para trabalhar e fazer grande temporada."

Hyoran coloca sua versatilidade à disposição do técnico Rafael Dudamel. "Jogo onde ele me colocar, estou disposto a ajudar. Tive conversa com ele, me perguntou onde eu gostava de jogar. Ele viu vídeos meus jogando pelos lados. Disse que jogava por dentro também. Ele fará a escolha."

O jogador também demonstrou conhecer a forma como o treinador gosta de ver suas equipes em campo. "Ele gosta de muita intensidade, entrega. Neste começo de trabalho com parte física, ele está sempre apoiando. Começou a mostrar taticamente o que ele quer também. Estamos entendendo a forma de ele trabalhar."

Depois de um treino nesta quarta-feira à tarde, o elenco atleticano volta aos trabalhos nesta quinta-feira em dois períodos. A estreia do Atlético-MG no Campeonato Mineiro será na próxima terça-feira, diante do Uberlândia, no Estádio Parque Sabiá.