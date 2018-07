Após anúncio oficial, Palmeiras cancela camarote Avanti

Palmeiras chegou a anunciar no início do mês, em entrevista do presidente Paulo Nobre, a criação do Camarote Avanti, um dos novos benefícios para os sócios-torcedores. Mas alegando falta de acordo entre as partes, o clube decidiu suspender o projeto que seria inaugurado neste domingo, na partida contra o Goiás, às 11h, no Allianz Parque. Pelo acordo, os sócios do Avanti teriam direito a assistir partidas do clube ao lado de um ex-jogador e em camarote especial, com comida e bebida à vontade, pelo preço de R$ 400. Entretanto, segundo o Palmeiras, não houve acordo entre o clube, a WTorre e Unyco, empresa que seria responsável por gerenciar o local. Recentemente, o Palmeiras aumentou o preço da mensalidade do sócio Avanti e causou irritação de muitos palmeirenses, que consideraram abusivo os novos valores. Paulo Nobre e o diretor de futebol, Alexandre Mattos, já explicaram algumas vezes que o motivo da alteração dos valores se deu pelo fato de os preços estarem defasados, do período em que o time atuava no estádio do Pacaembu, um local com menos conforto e estrutura em comparação à nova arena.

Além disso, com os novos valores, o Palmeiras teria condições de manter e reforçar o elenco para a sequência das competições. Mesmo assim, as críticas continuam, mas a diretoria não cogita reduzir os valores. Para o jogo contra o Goiás, até a manhã desta quarta-feira, haviam sido vendidos 11.500 ingressos e os sócios do Avanti terão exclusividade de compra até às 10h de quinta, quando a comercialização será aberta para o público comum.

LEIA A NOTA OFICIAL

A Sociedade Esportiva Palmeiras vem a público informar que, por questões jurídicas, a estreia do Camarote Avanti não acontecerá mais no próximo domingo (24), em partida contra o Goiás. O lançamento do projeto está suspenso até que haja acordo entre clube, WTorre e Unyco.