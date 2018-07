Após 'apagão', Ponte Preta empata com Catanduvense

Depois de um "apagão" no início do jogo, a Ponte Preta voltou a tropeçar na noite desta quarta-feira, no Campeonato Paulista. Com um jogador a menos por mais de 60 minutos, o time de Campinas apenas empatou com o Catanduvense, por 1 a 1, no Estádio Sílvio Salles, em Catanduva, pela sexta rodada.

Com mais este empate, os donos da casa continuam sem vencer no Paulistão e figuram apenas na penúltima colocação, com três pontos. A Ponte, por sua vez, não conseguiu se recuperar da derrota para o São Paulo, por 3 a 1. Apesar disso, segue na zona de classificação, na sexta posição, com dez pontos.

Vivendo situação complicada na competição, o Catanduvense começou pressionando e aproveitou-se da sonolência da Ponte para ganhar confiança. O time da casa conseguiu abrir o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, em falha da defesa adversária. Após escanteio da esquerda, o volante Du subiu livre na segunda trave para desviar de cabeça.

A situação dos visitantes ficou ainda mais complicada a partir dos 30 minutos. O time perdeu o lateral-esquerdo Uendel, lesionado, e o atacante Leandrão, expulso. Apesar da desvantagem numérica, o time de Campinas cresceu em campo e buscou o empate na volta do intervalo. Aos 12 minutos, o volante João Paulo cobrou escanteio da direita e o zagueiro Gian completou, de cabeça, na segunda trave.

No próximo domingo, às 19h30, o Catanduvense volta a campo para enfrentar o XV de Piracicaba, no Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba. A Ponte Preta joga contra o Mirassol, no sábado, às 19h30, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

CATANDUVENSE 1 X 1 PONTE PRETA

CATANDUVENSE - Filippi; Douglas (Lorran), Cléber, Ednei e Anderson Paim; Fabinho Carioca, Du (Fabinho), Ricardo Oliveira e Alex Willian; Thiago Mineiro e Johnson (Alemão). Técnico: Roberval Davino.

PONTE PRETA - Lauro; Guilherme, Ferrón, Gian e Uendel (Cicinho); Xaves, Willian Magrão (Caio), João Paulo e Renato Cajá; Rodrigo Pimpão (Enrico) e Leandrão. Técnico: Gilson Kleina.

GOLS - Du, aos 17 minutos do primeiro tempo. Gian, aos 12 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Guilherme, Ferrón, Du e Fabinho.

CARTÃO VERMELHO - Leandrão.

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto.

RENDA e PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Sílvio Salles, em Catanduva (SP).