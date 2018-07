Após apelação, Bayern consegue reduzir suspensão de Boateng

A apelação do Bayern de Munique após a suspensão do zagueiro Jerome Boateng surtiu efeito nesta segunda-feira. A Federação Alemã de Futebol anunciou que o jogador teve a pena reduzida de três para duas partidas. A punição é referente à expulsão do jogador diante do Schalke 04, no empate por 1 a 1, na última terça-feira.

Inicialmente, Boateng havia sido considerado culpado na acusação de conduta antidesportiva. No entanto, o Bayern agiu rapidamente e conseguiu a redução. Como o zagueiro já cumpriu a suspensão automática pelo cartão, diante do Stuttgart, no sábado, terá apenas mais um jogo de gancho pela frente.

Boateng recebeu o cartão vermelho direto logo aos 17 minutos da partida da última terça, pelo Campeonato Alemão. No lance em questão, o atacante Sydney Sam aproveitou desatenção da zaga adversária e entraria sozinho na área, mas acabou calçado por baixo pelo zagueiro do Bayern, que cometeu pênalti e foi expulso.