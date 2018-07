Após apelo no Twitter, Ruy Cabeção assina com Alecrim Após fazer um apelo no Twitter, no fim do ano passado, o lateral-direito Ruy Cabeção garantiu emprego para a temporada 2013. O jogador assinou contrato com o Alecrim-RN. Sua principal missão no novo clube será buscar o título do Campeonato Potiguar, que já teve início no fim de semana passado.