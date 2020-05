Após apenas um jogo, atacante Sávio deixa São Bento e retorna ao Grêmio

Em meio à pandemia do novo coronavírus, que paralisou o futebol brasileiro há mais de dois meses, o São Bento está aproveitando para fazer uma reformulação em seu elenco visando a reta final da Série A2 do Campeonato Paulista e a Série C do Campeonato Brasileiro. Sem espaço desde que chegou a Sorocaba, o atacante Sávio pediu sua liberação para retornar ao Grêmio.

O atacante chegou ao São Bento no início da temporada por empréstimo, mas fez apenas uma partida com a camisa do time paulista. Logo na estreia do Estadual, contra o São Bernardo, acabou sofrendo uma lesão na coxa e não atuou mais. Seu contrato valeria até o final da temporada. De volta ao Grêmio, ele pode ser emprestado mais uma vez para outro clube.

Por outro lado, o São Bento anunciou nesta quarta-feira, o retorno do lateral-direito Allan Vieira. O defensor foi um dos jogadores que na semana passada não aceitou a redução salarial proposta pela diretoria de 70% e havia deixado o clube. Mas, pensou melhor e voltou atrás da sua decisão, voltando ao elenco do São Bento para a sequência da temporada.

O São Bento está na nona colocação da Série A2, com os mesmos 18 pontos de Portuguesa, Juventus e São Caetano, que aparecem na frente por causa dos critérios de desempate. Faltando três rodadas para o fim da fase classificatória, o Bentão tem pela frente Atibaia (casa), Audax (fora) e Monte Azul (casa). Nas últimas rodadas antes da pandemia, a equipe vinha embalada após quatro vitórias seguidas.