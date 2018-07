Após aposentadoria, Bolívar ganha homenagem do Inter: 'Mudou a história'

"Um dos principais pilares do time que mudou a história colorada está pendurando as chuteiras. Aos 35 anos, Bolívar, o General, anunciou sua despedida dos gramados, mas sua trajetória ficará marcada para sempre na cabeça dos colorados. Um verdadeiro líder dentro e fora de campo, o defensor empilhou taças e garantiu o seu lugar na história do clube", escreveu o Inter.

Bolívar participou no último fim de semana do jogo festivo Lance de Craque, organizado pelo ex-companheiro D''Alesandro, no Beira-Rio, palco de alguns dos principais momentos da sua carreira, que teve a passagem pela Portuguesa como seus últimos momentos como jogador profissional. Antes, também neste ano, defendeu o Novo Hamburgo no Campeonato Gaúcho.

Ídolo da torcida do Inter, Bolívar foi revelado pelo Guarani de Venâncio Ares e teve duas passagens pelo clube, separadas por um período em defendeu o francês Monaco. Além dos dois títulos da Libertadores, ele também foi campeão da Copa Sul-Americana, da Recopa e faturou em cinco oportunidades o Campeonato Gaúcho com a camisa do Inter.

Bolívar também defendeu o Botafogo em 2013 e 2014, quando foi afastado durante o segundo semestre por desentendimentos com a diretoria. Agora o "General", como era carinhosamente chamado pelos torcedores do Inter, deixa os gramados com o seu nome eternizado na história do clube gaúcho.