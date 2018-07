Após apostas incomuns, Liga investiga se Rayo entregou jogo para a Real Sociedad

De acordo com o jornal espanhol El Mundo, o principal site de apostas pagava 2,6 euros a cada euro apostado a favor da vitória da Real Sociedad. Apesar de ser visitante, o Rayo Vallecano era cotado como favorito, uma vez que brigava contra o rebaixamento, enfrentando um time que não tinha mais objetivos no torneio.

Durante a semana, as apostas a favor da Real Sociedad passaram a pagar 3,8 euros. No sábado, entretanto, as casas de aposta de Madri receberam um número muito alto de apostas na Real Sociedad, a ponto de a cotação do site fechar em 2,6. De acordo com as fontes do jornal, muito dinheiro foi depositado a favor de vitória da Real Sociedad.

No dia do jogo, teria havido uma discussão no vestiário do Rayo Vallecano, que acabou derrotado por 2 a 1, aproximando-se do rebaixamento. Na quarta, a torcida mais radical do Rayo teve uma conversa com os jogadores cobrando deles a respeito do comportamento em campo no domingo.