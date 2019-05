Após aprovação do conselho, torcida do Corinthians diz ser contra volta de Dualib

O Conselho de Orientação do Corinthians (Cori) aprovou o pedido do ex-presidente Alberto Dualib, de 99 anos, de voltar para o quadro associativo do clube. A decisão agora vai para o Conselho Deliberativo, que votará em 2 de agosto.

Diante dessa possibilidade, a principal torcida organizada do Corinthians, Gaviões da Fiel, se posicionou "explicitamente contrária" ao retorno do ex-mandatário. Dualib renunciou ao cargo de mandatário em 2007 e no ano seguinte deixou de ser sócio. Agora tenta retornar ao clube como ato simbólico no ano em que completará seu centenário, em dezembro.

A causa do desligamento foi uma ação penal movida pelo Ministério Público. Segundo a denúncia na época, Dualib foi um dos responsáveis por um desvio de R$ 1,433 milhão do clube e condenado a três anos e nove meses de reclusão, no regime aberto, substituída por prestação de serviço à comunidade.

Dualib conseguiu a prescrição da pena reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça em outubro do ano passado. O ex-presidente, no entanto, não foi absolvido e ainda pode ser culpado pelo crime de estelionato.

Confira a íntegra da nota dos Gaviões:

A diretoria dos Gaviões da Fiel vem a público se manifestar explicitamente contra a volta de Alberto Dualib ao quadro de associados do Corinthians.

Assim como em 2007, faremos tudo que estiver ao nosso alcance para que este senhor jamais volte a pisar no Parque São Jorge.

Lembramos ainda que a renúncia do mesmo, se deu como uma manobra política para evitar seu banimento, mas seguimos convictos que Alberto Dualib é uma das pessoas menos honradas para frequentar e gozar do privilégio de sócio do Sport Club Corinthians Paulista.

Acompanharemos de perto essa tentativa vexatória de trazer de volta ao Parque São Jorge, quem por lá jamais deveria ser bem-vindo.

Antes que possa voltar, Fora Dualib mais uma vez!