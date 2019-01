Após assinar contrato com o Santos, Kaio Jorge sonha em ser eternizado em muro

Após assinar o seu primeiro contrato profissional com o Santos na última sexta-feira, Kaio Jorge foi apresentado nesta segunda-feira como jogador do elenco principal. O jovem atacante, de 16 anos, assinou contrato até o fim de 2021. E sendo considerado um atleta promissor, disse sonhar em ver sua imagem estampada no muro do CT Rei Pelé, onde são eternizados ídolos do clube.

"Quero ter meu nome no muro. Morava aqui atrás antes. E uma vez passando aqui na frente falei com meu pai que queria estar lá, onde tinha Neymar, Robinho, Ganso… Seria uma sensação maravilhosa", afirmou o atacante.

Há seis anos nas divisões de base do Santos, Kaio Jorge fez a sua estreia entre os profissionais em 30 de setembro de 2018, quando o técnico Cuca o acionou na parte final do segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Depois disso, porém, a demora na negociação para a assinatura do seu primeiro contrato profissional travou a sua utilização na sequência da temporada. "No começo foi um pouco chato pela demora. Sempre falei aos meus pais e ao meu empresário que queria ficar aqui. Faltavam detalhes para resolver e deu tudo certo", disse o jovem, apontando que o seu desejo de permanecer no Santos foi determinante para a sua permanência na Vila Belmiro.

Centroavante, Kaio Jorge é visto como um potencial substituto para Gabriel, que encerrou a sua segunda passagem pelo Santos ao fim de 2018, com o encerramento do acordo de empréstimo com a Inter de Milão.

Evitando comparações, o jovem assegurou que pode exercer diferentes funções sob o comando do técnico Jorge Sampaoli. "Sou um jogador bem tranquilo e versátil. Jogo de centroavante, mas o Sampaoli tem optado por me colocar de ponta. Onde me colocar, estarei adaptado", comentou.

Embora de contrato renovado, Kaio Jorge não foi relacionado por Sampaoli para o amistoso contra o Corinthians, disputado no domingo e que terminou empatado por 1 a 1. Agora, então, terá uma semana para convencer o treinador a aproveitá-lo no duelo com a Ferroviária, sábado, na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.