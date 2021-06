Após assistência para gol, Hulk valoriza vitória do Atlético-MG no Beira-Rio

Um dos destaques do Atlético-MG na temporada, Hulk desta vez não balançou as redes, mas deu assistência para Nathan marcar e o time mineiro vencer o Internacional por 1 a 0, no Beira-Rio, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Na saída do gramado, o atacante do Atlético-MG valorizou a vitória sobre o time gaúcho, que na sua visão é um concorrente direto pelo título Brasileiro.

Hulk ainda comentou sobre as dificuldades que o time teve, sobretudo no segundo tempo. "A gente fica feliz em poder sair daqui com o resultado positivo, jogando contra uma grande equipe e que também é candidato ao título. Sabíamos das dificuldades, mas lutamos até o fim", disse.

"Soubemos sofrer quando tínhamos que sofrer como equipe. Saímos daqui com nosso objetivo cumprido e todo mundo de parabéns", completou o jogador.

Com o resultado, o Atlético-MG chegou a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, com nove pontos ganhos. O time mineiro voltará a campo na segunda-feira para enfrentar a Chapecoense, às 20 horas, no Mineirão.