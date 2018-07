Após assistir a jogo do Palmeiras, Allione chega ao Brasil

O meia Agustín Allione chegou ao Brasil no começo da tarde desta quinta-feira para fazer exames médicos e assinar contrato com o Palmeiras. O jogador de 19 anos desembarcou no aeroporto de Guarulhos e foi recebido por funcionários do clube e levado direto para o CT do clube.

Na chegada, o meia falou rapidamente sobre sua vinda ao Brasil e revelou que já está acompanhando o Palmeiras. "Estou muito contente de chegar ao Palmeiras. Espero que dê tudo certo nos exames para poder falar mais na apresentação. Vi o jogo de ontem (quarta-feira, contra o Avaí), mas depois da apresentação posso falar mais", explicou o jogador, que vem do Vélez Sarsfield.

Caso seja aprovado nos exames médicos, Allione assina contrato de cinco anos com o Palmeiras. O clube adquiriu 80% dos direitos econômicos por R$ 6 milhões ao Vélez. Dificilmente o jogador terá chances de atuar no clássico de domingo, com o Corinthians, por falta de tempo para toda documentação ficar pronta.