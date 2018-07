Após assumir Espanha, Luis Enrique nega divergências com times de Madri

Dois dias depois de ter sido confirmado no comando da seleção da Espanha, Luis Enrique concedeu entrevista nesta quarta-feira à emissora espanhola Cuatro e tratou de acabar com qualquer polêmica sobre as críticas que sofreu por ser "anti-madrinista".

"A crítica vem em anexo a qualquer cargo que ocupemos em nosso país. Aceito muito bem e asseguro que tirarei de letra. Estou aberto para dar a minha melhor versão. Vou tratar todos da maneira como merecem. Quero todos muito bem", afirmou o novo comandante espanhol.

Luis Enrique chega para comandar a seleção espanhola após ter experiência como treinador com a Roma, o Celta de Vigo e o Barcelona, tanto no time B quanto no principal. No comando do clube catalão, faturou nove títulos em três anos: uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Europa, dois Campeonatos Espanhóis, três Copa do Rei e uma Supercopa Espanhola.

A identificação com o Barcelona gerou críticas pela indicação de seu nome, especialmente, é claro, pelos torcedores do Real Madrid. Apesar de não agradar de imediato uma parte da população espanhola, o treinador disse que não pretende mudar seu estilo. "Se posso melhorar, tentarei fazer. Mas estou contente com o que fiz até agora, até onde cheguei na minha carreira e por isso não pretendo mudar muito meu jeito. Sou o mesmo", disse.

Luis Enrique chega para a vaga que foi ocupada emergencialmente por Fernando Hierro durante a Copa do Mundo. O novo treinador é a aposta da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) para acabar com o princípio de crise instaurado na seleção às vésperas da Copa. A dois dias da estreia da Espanha, o técnico Julen Lopetegui foi demitido pela entidade por ter fechado com o Real Madrid. O então diretor esportivo Hierro assumiu o comando para o torneio.

"Não sei se era um sonho (assumir o cargo). Mas tinha essa ilusão. Tive a oportunidade de ser jogador da seleção, de sofrer e desfrutar com a camisa da Espanha em muitos campeonatos. Agora ser técnico implica muita ilusão. Estou muito contente, motivado e com vontade de começar a trabalhar", disse.

Como jogador, Luis Enrique vestiu as cores da seleção por quase dez anos e participou de três Copas do Mundo: 1994, 1998 e 2002. Também integrou a equipe que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1992, em Barcelona. No total, representou o país em 62 oportunidades e marcou 12 gols.

A campanha da Espanha na Rússia, porém, ficou bem abaixo do esperado. Em quatro partidas, venceu apenas uma vez e empatou as outras três, incluindo diante da Rússia, nas oitavas, quando foi eliminada nos pênaltis. Hierro foi convidado a retomar o cargo de diretor esportivo após a Copa, mas recusou. Com isso, o ex-goleiro José Francisco Molina foi oficializado na direção da equipe.