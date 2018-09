Após assumir liderança, Inter já começa a pensar no Gre-Nal

O Internacional precisou de 23 rodadas para assumir pela primeira vez a liderança do Campeonato Brasileiro, graças à vitória sobre o Flamengo, por 2 a 1, no Beira-Rio, e a derrota do São Paulo para o Atlético-MG, por 1 a 0, em Belo Horizonte. Gaúchos e paulistas estão empatados com 46 pontos, mas o Internacional leva vantagem no saldo de gols (17 contra 16).

Nesta quarta-feira, o Inter chegou ao oitavo jogo de invencibilidade. Neste período, foram seis vitórias e dois empates. Capitão e autor do gol da vitória sobre o Flamengo, o volante Rodrigo Dourado comemorou a liderança, mas já começou a pensar no clássico de domingo, contra o Grêmio, novamente no Beira-Rio.

"Um jogo muito importante. A gente sabia que seria difícil, pois o Flamengo é uma bela equipe mesmo com vários desfalques. Estamos muito fortes em casa. É manter, porque domingo tem mais um clássico e mais uma guerra", afirmou Dourado.

Vazado depois de sete jogos, Marcelo Lomba fez mais uma boa partida com importantes defesas ao longo dos 90 minutos. O goleiro do Inter espera uma partida bastante complicada diante do rival. "A gente fica muito feliz de sair com os três pontos. A gente soube jogar o jogo. O jogo do Grêmio vai ser tão difícil quanto foi contra Cruzeiro, Palmeiras... É manter o foco, concentração, descanso. Tem tudo para ser um grande jogo", comentou Lomba.