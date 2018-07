Após atacante Deyverson, Palmeiras avalia contratar lateral-esquerdo

O ciclo de contratações do Palmeiras não terminou com a chegada de Deyverson. O atacante que estava no futebol espanhol assinou contrato nesta quinta-feira. Enquanto aguarda a documentação para poder promover a estreia do reforço, a diretoria analisa a necessidade de trazer jogadores para outra posição considerada enfraquecida pelo técnico Cuca, a lateral-esquerda.

Depois da derrota para o Corinthians, na quarta-feira, o treinador admitiu ter dificuldade para encontrar os titulares das laterais e do comando do ataque. O lado esquerdo da defesa é um dos focos de procura, apesar de contar atualmente com três opções: Zé Roberto, Egídio e o recém-contratado Juninho, zagueiro de origem, mas que pode atuar na posição.

Cuca afirmou em entrevistas recentes que Egídio sente o peso da cobrança da torcida quando atua em casa e Juninho tem como principal característica na lateral a ajuda à marcação, e não apoio. Já o veterano Zé Roberto, de 43 anos, tem recebido poucas oportunidades na posição e atuado mais no meio-campo, como foi nas partidas recentes contra Cruzeiro e Barcelona, de Guayaquil.Outro jogador do elenco que poderia atuar no setor é o Michel Bastos. O ex-são-paulino, porém, tem sido reserva.

O Palmeiras monitora o mercado em busca de opções, mas ainda não avançou nas investidas por um reforço. O clube pode inscrever mais dois jogadores para a disputa das oitavas de final da Copa Libertadores. O prazo é 7 de agosto. Um das vagas restantes será a de Deyverson, trazido por cerca de R$ 18 milhões, com contrato de cinco anos.

"Sempre quis retornar ao Brasil para jogar, pois saí daqui novo para a Europa, e o Palmeiras está me dando essa oportunidade. Quero retribuir me doando ao máximo pelo clube. O elenco tem grandes jogadores e estou ansioso para fazer parte do grupo, treinar e atuar no Allianz Parque, que vi muitas vezes pela televisão. Estou realizando um sonho e muito feliz por vestir essa camisa", disse Deyverson ao site oficial do clube.