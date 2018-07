Após atacar de fã, Vitor Hugo reencontra Arouca no Palmeiras

O zagueiro Vitor Hugo tem uma oportunidade que poucas pessoas na vida conseguem ter: trabalhar ao lado de um ídolo. E o defensor do Palmeiras comemora o fato de reencontrar o volante Arouca, após seis anos de idolatria e do dia em que virou fã confesso do novo companheiro de clube.

O encontro entre eles aconteceu em 2009, em Florianópolis. "Quando eu era mais novo, tietei ele. Estava fazendo teste no Figueirense, estava passeando com uns amigos e vi aquele monte de gente na praia e achei que era briga. Mas era a delegação do time que o Arouca estava jogando. Não tinha jeito, era os caras que a gente só via na televisão, tinha que tirar foto", justificou-se o zagueiro. Na época, Arouca estava no São Paulo.

O defensor acredita que o volante nem deve lembrar do fato. "Postei a foto no Orkut e tudo. Ele nem deve lembrar disso, mas qualquer dia mostro para ele. O Arouca é fera demais. Ele sabe dar ritmo de jogo e vai nos ajudar muito", analisou.

Sempre esbanjando bom humor, o zagueiro comemora seu crescimento no time, mas nega ter vaga assegurada entre os titulares. "Não sou titular absoluto. O elenco é muito forte, porque tem muito jogador de qualidade e todos são do mesmo nível. Estou tentando não dar brecha e mostrar meu trabalho. É bom demais me sentir reconhecido", comentou.

Apesar da empolgação com a boa fase, Vitor acredita que ainda o caminho é longo até que o time esteja realmente pronto. "Estamos nos ajeitando, se entrosando e ainda tem muita peça para entrar. Está formando a cara. Ainda é cedo para falar alguma coisa, mas acho que vai dar trabalho sim. Quando tiver todas as peças, vão ter que suar para ganhar da gente", avisou.

Vitor Hugo foi titular em todos os jogos do Palmeiras no Campeonato Paulista e deve ser mantido na equipe para a partida contra o Capivariano, sábado, no Allianz Parque.