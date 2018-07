Após atingir marca, Casillas admite que está perto de deixar a seleção Iker Casillas é um dos maiores símbolos da seleção espanhola em todos os tempos. Campeão mundial de 2010 e jogador com maior número de partidas pelo país, ele se tornou o atleta com mais aparições por uma seleção europeia no empate por 0 a 0 diante da Romênia, em amistoso disputado no domingo.