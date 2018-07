Após atraso de salários, Corinthians coloca as contas em dia

O Corinthians deve ter um fim de ano saudável sob o ponto de vista financeiro. Após atrasar salários de jogadores e funcionários por mais de 20 dias, referente ao mês de outubro, o clube conseguiu quitar todos os atrasados e equilibrou o caixa para o término da temporada.

O salário do mês de outubro deveria ter sido pago no dia 7 de novembro, mas foi quitado apenas no dia 28. Segundo a diretoria, o problema foi o atraso no pagamento de patrocinadores e da parcela da transferência do zagueiro Felipe, para o Porto.

Os jogadores admitiram publicamente o atraso e esperavam por respostas. Antes do pagamento, o clube prometeu três vezes quitar os débitos, mas não teve êxito.

O próximo passo é finalizar as contas para definir o quanto o clube terá para gastar na contratação de reforços. Até o momento, foram contratados os atacantes Jô e Luidy e a diretoria ainda aguarda que o meia Wagner consiga ficar livre para acertar contrato.

O Corinthians se despede da temporada na partida contra o Cruzeiro, domingo, em Belo Horizonte. O time precisa vencer os mineiros e torcer por tropeços de Atlético-PR ou Botafogo - que enfrentam, respectivamente, contra Flamengo e Grêmio, para garantir a classificação para a Libertadores.