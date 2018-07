Após atuação de gala no Real Madrid, Bale se diz quase 100%

MADRI - O galês Gareth Bale foi o grande destaque da goleada do Real Madrid sobre o Valladolid, por 4 a 0, no último sábado. Com três gols marcados, o meia-atacante mostrou estar totalmente recuperado dos problemas físicos que vinham atrapalhando seu início de trajetória no clube espanhol.

"Agora me sinto parte da equipe e estou desfrutando, os companheiros me colocaram num lugar muito bom. Todos me apoiaram", comentou. "Estou perto dos 100%, mas tenho que seguir trabalhando", completou o jogador, que desde que chegou ao clube no meio do ano sofreu com um problema nas costas e lesões musculares.

Bale foi uma das contratações mais caras da história do futebol, custando 91 milhões de euros aos cofres do Real. Mesmo com o valor próximo ao de Cristiano Ronaldo, que custou 94 milhões ao clube espanhol, o jogador nem se compara ao português, que classificou como o melhor do mundo.

"Ele (Cristiano Ronaldo) está acima do resto, é o melhor", apontou Bale, que celebrou os três gols marcados diante da torcia no Santiago Bernabéu. "É um momento marcar meu primeiro hat-trick no Bernabéu. É bonito marcar, mas também passar para os companheiros. É um prazer."