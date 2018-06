Após atuação discreta em Pernambuco, Pedrinho será poupado no domingo

O meia Pedrinho será poupado da partida do Corinthians diante do Internacional pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A informação foi revelada pelo técnico Fábio Carille após o empate por 1 a 1 com o Sport, neste domingo, na Arena Pernambuco.

“Eu tinha dúvidas de colocá-lo em campo hoje (domingo) e não foi um jogo bom dele. Conversamos há pouco, ele disse que sentiu câimbras. Quero que jogue quinta-feira e não jogue domingo para a gente ter ele bem. Hoje é titular do Corinthians”, afirmou o treinador.

Pedrinho teve atuação discreta no empate na Arena Pernambuco. Ele acabou substituído por Marquinhos Gabriel na etapa final.

A partida de quinta-feira a que o treinador se referiu é o último jogo da fase de grupos da Libertadores. O Corinthians vai enfrentar o Millonarios, da Colômbia, às 21h30. Com isso, o treinador continua a sequência de jogos que era pedida pela torcida para a revelação corintiana.

Em alta no Corinthians, o meia Pedrinho foi procurado por um time chinês nos primeiros meses deste ano. A proposta que chegou da Ásia previa remuneração de 30 milhões de dólares (cerca de R$ 100 milhões), que seriam diluídos em três anos de contrato. Pedrinho disse “não”. Ele tem vínculo com o Corinthians até 2020 e sua multa rescisória é de 50 milhões de euros (R$ 200 milhões).