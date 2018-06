Após 'atuação fantástica', jogador revela cumprimento de Thiago Silva à Austrália

A Austrália caiu na estreia da Copa do Mundo diante da França por 2 a 1, no último sábado, mas o resultado não abalou os jogadores. Pelo contrário, a sensação deixada depois de incomodar um dos favoritos ao título foi de que a equipe pode brigar por classificação na primeira fase. O atacante Tom Juric foi além e considerou a atuação "fantástica".

"Há uma imensa atmosfera de positividade, acho que por causa da maneira que jogamos, que foi absolutamente fantástica", declarou ao site da federação de futebol do país. "Acho que é algo de que podemos nos orgulhar e levar em frente para nossos jogos contra Dinamarca e Peru."

Juric afirmou que o equilíbrio imposto pelos australianos diante dos franceses empolgou a seleção para as próximas partidas, em busca de uma vaga nas oitavas de final do Mundial. Na quinta-feira, o país encara a Dinamarca, em Samara, e depois duela com o Peru, na terça que vem, em Sochi.

"Nós vimos no jogo (com a França) que nós podemos fazer as coisas e jogar contra adversários de elite. A França é uma das favoritas para vencer a Copa do Mundo, e nós jogamos uma partida fantástica contra eles. A comissão técnica nos cumprimentou muito", revelou.

Os cumprimentos, porém, não vieram apenas da comissão. Juric revelou que o zagueiro Thiago Silva enviou uma mensagem ao auxiliar do técnico Bert van Marwijk na Austrália, o ex-jogador Van Bommel, ex-companheiro de Milan do brasileiro, para parabenizar pela atuação da seleção.

"O Van Bommel recebeu uma mensagem de um de seus ex-companheiros, o Thiago Silva, nos parabenizando pelo quão bem jogamos contra um adversário de elite", comentou Juric. "Tudo ainda está no ar para que agarremos. Estou muito otimista sobre nossas chances de progredir neste grupo."