Após atuar pela Irlanda, zagueiro é liberado pela Fifa para jogar pela Inglaterra

A Fifa aprovou nesta terça-feira a "transferência" de nacionalidade do zagueiro irlandês Declan Rice, que agora está oficialmente liberado para defender a seleção da Inglaterra. O jogador de 20 anos nasceu em Londres e é descendente de irlandeses. Ele diz que considera ser "de nacionalidade mista".

Rice, que joga no West Ham, time da primeira divisão do futebol inglês, chegou a disputar três amistosos pela seleção da Irlanda em 2018. No último mês, no entanto, o zagueiro anunciou a sua vontade de vestir a camisa da seleção inglesa. Como não atuou em jogos oficiais pela Irlanda, Rice pode jogar por outra seleção.

Semifinalista na Copa do Mundo da Rússia no ano passado, a Inglaterra vai anunciar no próximo dia 13 os convocados para os duelos contra República Checa e Montenegro, nos dias 22 e 25 deste mês, válidos pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2020. Espera-se que Rice esteja na lista do técnico Gareth Southgate.

Rice atuou em 30 partidas pelo West Ham e marcou dois gols nesta temporada, um deles no último sábado, na vitória sobre o Newcastle por 2 a 0. O zagueiro é companheiro do brasileiro Felipe Anderson, recentemente convocado pelo técnico Tite para os próximos amistosos da seleção brasileira contra Panamá e República Checa.