Após ausência autorizada, Emerson Sheik se apresenta ao Corinthians

SÃO PAULO - O atacante Emerson Sheik, com um dia de atraso, se apresentou no Corinthians e iniciou, na manhã desta terça-feira, a pré-temporada no clube. O jogador chegou ao CT na noite de segunda-feira se juntou ao elenco, que já havia retornado das férias, às 9 horas. Nesta terça-feira. Emerson fez testes físicos e conversou com o preparador Eduardo Silva. Mostrando descontração, até brincou com jornalistas. "Vê se este ano vocês me dão um tempinho."

Aparentemente, Emerson está mais magro agora do que no final na temporada passada. Com o aval da diretoria, o atacante faltou no dia da reapresentação - ele foi ao enterro de uma pessoa próxima.

O problema de Emerson, na verdade, foram os atrasos dele aos treinos no ano passado, comportamento que o técnico Mano Menezes vai tentar coibir. Isso ficou claro na sua primeira entrevista coletiva, nesta segunda, dando sinais de que não vai tolerar indisciplina.

Emerson foi cobiçado pelo Flamengo, que, no entanto, não apresentou nenhuma proposta oficial ao Corinthians. Se houvesse, existiria negociação. O atacante tem um dos salários mais altos do elenco, está em baixa com a torcida, e tem contrato até a metade de 2015.

Os jogadores estão concentrados no CT pelo menos até domingo. Eles treinam em dois períodos e dormem no hotel do clube. A ideia inicial é que sejam liberados apenas na tarde de domingo, retornando ao CT à noite. A estreia no Campeonato Paulista será no dia 19 contra a Portuguesa.