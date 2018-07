Após ausências, Mayke e Edu Dracena voltam a treinar no Palmeiras

O Palmeiras voltou aos treinos nesta quarta-feira, na Academia de Futebol, com a presença de dois jogadores que foram desfalques na última partida. O lateral-direito Mayke e o zagueiro Edu Dracena participaram da atividade em campo reduzido promovida pelo técnico Alberto Valentim e devem ficar à disposição para o próximo compromisso da equipe, contra o Botafogo, na segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro.

A dupla foi poupada da viagem a Florianópolis, onde na segunda-feira o Palmeiras perdeu por 2 a 1 para o Avaí. Com problemas físicos, os dois haviam ficado fora dos treinos anteriores à partida e só agora foram reintegrados aos trabalhos. O time realizou nesta quarta um trabalho em campo reduzido para os reservas, enquanto os titulares ficaram na área interna, para fazer o treino de recuperação.

O clube havia dado folga ao elenco na terça-feira e a partir da atividade desta quinta, marcada também para a parte da tarde, é que o treinador começa a preparar o time para o próximo jogo. Contra o Botafogo, no Allianz Parque, as principais mudanças devem ser os retornos de Mayke na vaga de Jean e de Edu Dracena como substituto de Luan. Além disso, como o goleiro Fernando Prass recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão, Jailson vai entrar.

A partida contra o Botafogo será a última do Palmeiras no ano diante da torcida. Na rodada seguinte, a 38ª do Brasileiro, o clube vai encerrar participação na temporada de 2017 contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba.