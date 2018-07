Após avançar nos pênaltis, Manchester City critica bola da Copa da Liga Inglesa

Após marcar 42 gols nos seus primeiros 13 jogos da temporada, o Manchester City enfim viu o seu ataque ser parado e passar em branco, na Copa da Liga Inglesa, na terça-feira. Pep Guardiola garante saber por quê. "A bola não é uma bola séria para um jogo profissional", afirmou o técnico do City.

O time precisou da disputa de pênaltis para superar o Wolverhampton Wanderers pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa após o empate por 0 a 0 persistir até mesmo na prorrogação. Foi a primeira vez na temporada que a equipe de Guardiola não marcou um gol, algo que também não acontecia desde um clássico contra o Manchester United em abril.

A Copa da Liga Inglesa utiliza a bola Mitre, enquanto a do Campeonato Inglês é da Nike. Guardiola disse que seus jogadores reclamaram da bola depois da partida contra o Wolverhampton. "Não é aceitável, a bola foi inaceitável para uma competição de alto nível", disse Guardiola. "É muito leve, ela se move por todo o lado, não é uma boa bola. É impossível marcar com uma bola assim".

A Liga de Futebol Inglesa, que organiza a competição, disse que a bola é usada em ligas inferiores do país e foi "testada de acordo com o 'Programa de Qualidade da Fifa para Futebol'". "Todas as bolas usadas em jogos profissionais precisam atender a esse padrão", acrescentou a entidade.

Além disso, a liga avisou que entrará em contato com "Guardiola e o Manchester City para compreender as preocupações "antes da próxima fase. "Claramente, a preferência é uma questão subjetiva, mas todo o entretenimento oferecido durante a quarta fase na noite passada sugerem que a bola utilizada não está tendo um impacto negativo na disputa".

Foram marcados 18 gols nas seis partidas disputadas na terça pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, com o City envolvido no único empate sem gols. O time havia batido o West Bromwich Albion por 2 a 1 na fase anterior.

Guardiola afirmou que os jogadores tiveram "um ou dois dias" para treinar com a bola Mitre antes do compromisso pela Copa da Liga. "Mas a bola está ruim há um ano ou dois anos, isso não é aceitável. Todos os jogadores reclamam", concluiu o treinador.