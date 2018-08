Após baixas na zaga, Fluminense anuncia Paulo Ricardo, ex-Santos

O Fluminense anunciou nesta terça-feira a contratação do zagueiro Paulo Ricardo, de 24 anos, que estava no Sion, da Suíça e foi revelado pelo Santos. O novo reforço foi contratado por empréstimo até o final de 2019 e chega para suprir as baixas que o clube teve na defesa no meio desta temporada.

"Cheguei agora da Europa, onde atuei por dois anos. Quero crescer aqui no Fluminense, fazer uma grande história, ganhar títulos e conquistar a torcida. A adaptação vai ser tranquila, rápida. Já conhecia o Gilberto, o Luciano e o Marcos Felipe, com quem joguei na seleção brasileira de base", disse o zagueiro, nesta terça.

Paulo Ricardo está no Rio de Janeiro desde a última quinta-feira, quando assistiu no Maracanã à vitória do time carioca por 2 a 0 diante do Defensor, do Uruguai, pela Copa Sul-Americana. Ele realizou trabalhos físicos nesta terça e será apresentado na quarta, no CT da Barra.

"Fui muito bem recebido desde o primeiro dia em que cheguei aqui. Estou muito contente. Fui ao jogo pela Sul-Americana e vi um clima fantástico, torcida apoiando o tempo inteiro. Não tem como não se motivar em jogar nesse grande clube", falou.

O Flu foi ao mercado trazer Paulo Ricardo depois de perder os zagueiros Renato Chaves, Nathan Ribeiro e Luan Peres, que se transferiram para Al Wehda, da Arábia Saudita, Kashiwa Reysol, do Japão, e Club Brugge, da Bélgica, respectivamente. O novo reforço do time tricolor também pode atuar na lateral direita e como volante.

Paulo Ricardo, de 24 anos, surgiu para o futebol no Santos, em 2014. Em 2016, foi contratado por empréstimo pelo Sion, da Suíça, que o comprou pouco tempo depois, acertando contrato até 2020.