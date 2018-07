Após baixo público no Itaquerão, meia Rodriguinho admite torcida desconfiada

A vitória por 3 a 0 do Corinthians sobre o Sport, na última quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, foi um resultado corriqueiro para um time que está há 34 jogos invicto no estádio Itaquerão. A exceção da noite foi a baixa presença da torcida. A presença de apenas 24 mil pagantes, número baixo para os padrões do clube, fez o meia Rodriguinho admitir nesta sexta que os corintianos devem estar desconfiados com o elenco.

O autor do primeiro gol na vitória explicou que entende o comportamento da torcida. "Não sei explicar o por quê. Pode haver uma desconfiança porque saíram jogadores importantes. Mas peço que a torcida compareça, venha nos apoiar o tempo todo, sempre foi uma característica do Corinthians a pressão sobre o adversário, mais do que nunca estamos precisando disso para que os resultados venham", comentou nesta sexta-feira em entrevista coletiva.

A presença de 24.360 pagantes no jogo é bem abaixo da média do Brasileirão no ano passado, de 33.480 no Itaquerão. Nesta edição do campeonato, apenas o jogo contra o Vitória, com 20,2 mil pessoas, teve bilheteria menor do que a do jogo com o Sport. O maior público da equipe neste Brasileirão foi no clássico contra o São Paulo: 42.099 pagantes.

Rodriguinho explicou que com a vitória sobre o Sport e o confronto direto contra o líder Palmeiras, no próximo dia 17, a equipe ainda pode sonhar com o título brasileiro e vai necessitar de mais presença na arena. "Temos total condição de disputar o título. Então pedimos que a torcida venha nos apoiar cada vez mais", comentou.